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Украинские школьники будут учиться на год дольше: в МОН объяснили причину

Фото: Ученики в киевской школе (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С 2027 года украинские школьники будут учиться на год дольше. Благодаря 12-летней системе обучения они будут приходить в университет более подготовленными.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию исследования по реформе старшей школы.

С 2027 года школы в Украине перейдут на 12-летнюю систему обучения. Как пояснил Оксен Лисовой, реформа смоделирована так, чтобы выпускники школ приходили более подготовленными в университеты.

"Более того, мы сейчас работаем с нашей командой директората высшего образования и по некоторым направлениям, отраслям знаний мы предусматриваем сокращение бакалаврата. Мы отдельно анонсируем, когда придем к этому решению, но вы выходите в университет более подготовленными", - сказал он.

Так же ученики, которые будут выбирать профессиональный колледж, будут выходить на рынок труда уже с профессией.

"Поэтому плюс один год и, соответственно, выбор профилей, по которым работаете", – добавил министр.

Фото: Обучение в школе (pixabay.com)

По реформе старшей школы профильное образование будет запущено с 2027 года. Образование будет ориентировано на индивидуальное развитие, ученики смогут выбирать профиль обучения. Будут созданы академические лицеи для 10-12 классов, где будут углубленно готовиться к получению профессии. Переход на полное среднее образование за 12 лет будет соответствовать международным стандартам.

Напомним, мы писали, что в МОН раскрыли детали масштабных изменений в образовании.

Согласно планам МОН, переход к пилотированию реформы в Украине начнется с сентября 2025 года и продлится до июля 2027 года. В этот период будут отобраны учебные заведения, в которых будут апробированы разные модели.

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