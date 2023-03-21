Українські шахістки знялися з етапу Гран-прі в Індії: там зіграють росіянки

Вітчизняні гросмейстерки пропустять індійський етап Гран-Прі ФІДЕ. Найімовірніше, на цей крок титуловані сестри-шахістки пішли через участь у змаганнях двох росіянок – уродженки Львова Катерини Лагно та Олександри Горячкіної.

ФІДЕ причини відсутності сестер Музичук не озвучила. Натомість оперативно підшукала заміни українським шахісткам. Замість них у Нью-Делі змагатимуться грузинка Ніно Баціашвілі та господарка змагань Вайшалі Рамешбабу.

Водночас на зняття Анни та Марії Музичук відреагував тренер чинного чемпіона світу Карлсена. Петер Гейне Нільсен пов'язав відмову українок із допуском двох росіянок у час агресії РФ проти України. "Не повинно бути так, щоб відступали жертви", – заявив тренер.

Раніше НОК України закликав усі спортивні федерації відмовитися від участі в турнірах, у яких дозволять змагатися спортсменам із Росії та Білорусі. Публічно від ідеї такого бойкоту відмовилася тенісна федерація. Натомість низка інших уже бойкотують змагання.