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Украинские шахматистки снялись с этапа Гран-при в Индии: там сыграют россиянки

Фото: Мария Музычук (слева) пропустит этап Гран-при ФИДЕ (facebook.com/ChessFIDE)
Автор: Антон Федорцив

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила об отказе сильнейших украинских шахматисток – сестер Анны и Марии Музычук – от соревнований на третьем этапе Гран-При в индийском Нью-Дели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Отечественные гроссмейстерки пропустят индийский этап Гран-При ФИДЕ. Скорее всего, на этот шаг титулованные сестры-шахматистки пошли из-за участия в соревнованиях двух россиянок – уроженки Львова Екатерины Лагно и Александры Горячкиной.

ФИДЕ причину отсутствия сестер Музычук не озвучила. Вместо этого оперативно подыскала замены украинским шахматисткам. Вместо них в Нью-Дели будут соревноваться грузинка Нино Бациашвили и хозяйка соревнований Вайшали Рамешбабу.

В то же время, на снятие Анны и Марии Музычук отреагировал тренер действующего чемпиона мира Карлсена. Петер Гейне Нильсен увязал отказ украинок с допуском двух россиянок во время агрессии РФ против Украины. "Не должно быть так, чтобы отступали жертвы", – заявил тренер.

Ранее НОК Украины призвал все спортивные федерации отказаться от участия в турнирах, в которых разрешат соревноваться спортсменам из России и Беларуси. Публично от идеи такого бойкота отказалась теннисная федерация. В то же время, ряд других уже бойкотируют соревнования.

К слову, накануне Федерация тенниса Украины отреагировала на обвинение НОК в соревновании с представителями РФ и Беларуси.

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Мария МузычукМузычук