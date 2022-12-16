Українські сапери навчатимуться у Камбоджі: там найдосвідченіші інструктори

Камбоджа прийме українських саперів у своїй столиці - місті Пномпень і навчатиме детонації вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Камбоджі.
В інформації МЗС країни зазначено, що прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен на саміті ЄС-АСЕАН заявив, що країна проводитиме навчання для українських саперів у два етапи. Перший - проходитиме у січні 2023 року в Пномпені, другий - у квітні того ж року на польській території. Як вже повідомляло зовнішньополітичне відомство, цьому також сприятиме Японія.
"Камбоджа вважається однією з найзамінованіших у світі країн, а місцеві сапери допомагають колегам у різних куточках планети", - підкреслюється у заяві МЗС.
Крім того, прем'єр-міністр Камбоджі також відзначив, що його країна підтримує територіальну цілісність України та усі стандарти ООН. Тому важливо, констатував він, не підвищувати рівень ескалації на війні, а насамперед уникати насильства.
У листопаді РБК-Україна повідомляло, що Японія та Камбоджа планують допомогти Україні із розмінуванням її території.
Крім того, ми писали, що Хорватія допоможе розмінувати Луганську область, проте на це піде не менше 10 років.
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