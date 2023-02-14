Сьогодні, 14 лютого, в Туреччині українські рятувальники допомогли знайти та визволили з-під завалів жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ДСНС Сергія Крука.

"На 9-й день після страшного землетрусу у Туреччині наші рятувальники допомогли знайти та визволили з-під завалів жінку, що вижила після руйнування житлового будинку", - заявив Крук.

Він повідомив, що група ДСНС знайшла жінку на одному з найважчих напрямків, в секторі R у м. Антак'я. За його словами саме там українські рятувальники нині виконують пошуково-рятувальну місію.

Фото: українські рятувальники визволили жінку з-під завалів в Туреччині (t.me dsns_telegram)

"Дякую особовому складу за самовідданість", - підкреслив голова ДСНС.