ua ru
Вт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські рятувальники визволили жінку з-під завалів в Туреччині

Новость на русском →
Туреччина, Вівторок 14 лютого 2023 19:04
Українські рятувальники визволили жінку з-під завалів в Туреччині Фото: українські рятувальники визволили жінку з-під завалів в Туреччині (t.me dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 лютого, в Туреччині українські рятувальники допомогли знайти та визволили з-під завалів жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ДСНС Сергія Крука.

"На 9-й день після страшного землетрусу у Туреччині наші рятувальники допомогли знайти та визволили з-під завалів жінку, що вижила після руйнування житлового будинку", - заявив Крук.

Він повідомив, що група ДСНС знайшла жінку на одному з найважчих напрямків, в секторі R у м. Антак'я. За його словами саме там українські рятувальники нині виконують пошуково-рятувальну місію.

Фото: українські рятувальники визволили жінку з-під завалів в Туреччині (t.me dsns_telegram)

"Дякую особовому складу за самовідданість", - підкреслив голова ДСНС.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. Кількість загиблих перевищила 23 тисячі осіб.

Крім того, наразі відомо, що через землетруси у Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция ДСНС
NEWS
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
DAILY
Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ