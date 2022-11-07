ua ru
Пн, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські рятувальники отримали партію допомоги від партнерів зі США (фото)

Новость на русском →
Понеділок 07 листопада 2022 17:42
Українські рятувальники отримали партію допомоги від партнерів зі США (фото) Фото: Українські рятувальники отримали партію допомоги від партнерів зі США (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Дмитро Браславський

Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала від американських партнерів обладнання на більш ніж 800 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС України.

"Уже кілька місяців поспіль у межах програми "Український фонд швидкого реагування" Міжнародна рада досліджень і обмінів (IREX) за підтримки Держдепартаменту США надає критично важливе обладнання для підрозділів Служби по усій Україні на загальну суму понад 800 тис. доларів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від МВС, рятувальникам була передана наступна допомога:

  • 117 металошукачів;
  • 200 бетонорізів;
  • 85 дронів.

Надані металошукачі MEPAK, зокрема, 11 підводних, покликані виявляти вибухонебезпечні предмети, які лишаються після окупантів. Бетонорізи STIHL та додаткове устаткування до них активно використовують для розрізування металевих та бетонних конструкцій та рятування людей з-під завалів. Вони стали в нагоді, зокрема, під час рятувальних робіт після атаки РФ на торговий центр у Кременчуці.

"Дрони DJI Mavic 3 працюють у 24 областях для ефективної ліквідації пожеж, пошуку людей та координації ефективної роботи ДСНС", - додали в МВС.

Нагадаємо, що США виділять майже 48 млн доларів на програму з розмінування України.

Також Україна отримала унікальну машину британського виробництва для розмінування територій Armtrac 400. Наразі транспортний засіб розмінує звільнені населені пункти Харківської області.

США мають намір допомогти Україні пройти зиму за умов російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки ДСНС Війна в Україні
NEWS
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
DAILY
Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ