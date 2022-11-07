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Украинские спасатели получили партию помощи от партнеров из США (фото)

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Понедельник 07 ноября 2022 17:42
Украинские спасатели получили партию помощи от партнеров из США (фото) Фото: Украинские спасатели получили партию помощи от партнеров из США (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям получила от американских партнеров оборудование на более чем 800 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.

"Уже несколько месяцев подряд в рамках программы "Украинский фонд быстрого реагирования" Международный совет исследований и обменов (IREX) при поддержке Госдепартамента США предоставляет критически важное оборудование для подразделений Службы по всей Украине на общую сумму более 800 тыс. долларов", - говорится в сообщении .

По информации от МВД, спасателям была передана следующая помощь:

  • 117 металлоискателей;
  • 200 бетонорезов;
  • 85 дронов.

Предоставленные металлоискатели MEPAK, в том числе 11 подводных, призваны обнаруживать взрывоопасные предметы, остающиеся после оккупантов. Бетонорезы STIHL и дополнительное оборудование к ним активно используют для разрезания металлических и бетонных конструкций и спасения людей из-под завалов. Они пригодились, в частности, во время спасательных работ после атаки РФ на торговый центр в Кременчуге.

"Дроны DJI Mavic 3 работают в 24 областях для эффективной ликвидации пожаров, поиска людей и координации эффективной работы ГСЧС", - добавили в МВД.

Напомним, что США выделят почти 48 млн долларов на программу по разминированию Украины.

Также Украина получила уникальную машину британского производства для разминирования территорий Armtrac 400. В настоящее время транспортное средство разминирует освобожденные населенные пункты Харьковской области.

США намерены помочь Украине пройти зиму в условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру.

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