Украинские спасатели получили партию помощи от партнеров из США (фото)
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям получила от американских партнеров оборудование на более чем 800 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.
"Уже несколько месяцев подряд в рамках программы "Украинский фонд быстрого реагирования" Международный совет исследований и обменов (IREX) при поддержке Госдепартамента США предоставляет критически важное оборудование для подразделений Службы по всей Украине на общую сумму более 800 тыс. долларов", - говорится в сообщении .
По информации от МВД, спасателям была передана следующая помощь:
- 117 металлоискателей;
- 200 бетонорезов;
- 85 дронов.
Предоставленные металлоискатели MEPAK, в том числе 11 подводных, призваны обнаруживать взрывоопасные предметы, остающиеся после оккупантов. Бетонорезы STIHL и дополнительное оборудование к ним активно используют для разрезания металлических и бетонных конструкций и спасения людей из-под завалов. Они пригодились, в частности, во время спасательных работ после атаки РФ на торговый центр в Кременчуге.
"Дроны DJI Mavic 3 работают в 24 областях для эффективной ликвидации пожаров, поиска людей и координации эффективной работы ГСЧС", - добавили в МВД.
Напомним, что США выделят почти 48 млн долларов на программу по разминированию Украины.
Также Украина получила уникальную машину британского производства для разминирования территорий Armtrac 400. В настоящее время транспортное средство разминирует освобожденные населенные пункты Харьковской области.
США намерены помочь Украине пройти зиму в условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру.
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