Українські розвідувальники показали, як дроном-камікадзе знищили позиції окупантів (відео)

Українські військові, застосувавши дрон-камікадзе, завдали точного удару по скупченню живої сили росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане 3-тьою окремою штурмовою бригадою в Telegram.
На опублікованих кадрах видно, як оператор дрона помічає позиції російських військових. Вони знаходились біля лінії електромереж.
На відео видно як окупанти намагаються сховатись. Однак оператор дрона скеровує його прямо на російські позиції.
"Провівши розвідку позиціями противника, було виявлено живу силу ворога. Решта справи - за дроном-камікадзе", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські прикордонники під Бахмутом (Донецька область) знищили російського безпілотника, який запровадив розвідку.
Також ми писали, що українські військові, застосувавши дрони-камікадзе та артилерію, завдали точного удару по скупченню живої сили росіян.
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