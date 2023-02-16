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Украинские разведчики показали, как дроном-камикадзе уничтожили позиции оккупантов (видео)

Фото: украинские разведчики показали, как дроном-камикадзе уничтожили позиции оккупантов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные, применив дрон-камикадзе, нанесли точный удар по скоплению живой силы россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на виде , опубликованное 3-й отдельной штурмовой бригадой в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, как оператор дрона подмечает позиции российских военных. Они находились у линии электросетей.

На видео видно, как оккупанты пытаются спрятаться. Однако оператор дрона направляет его прямо на российские позиции.

"Проведя разведку позициями противника, была обнаружена живая сила врага. Остальные дела - за дроном-камикадзе", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники под Бахмутом (Донецкая область) уничтожили российского беспилотника, введшего разведку.

Также мы писали, что украинские военные, применив дроны-камикадзе и артиллерию, нанесли точный удар по скоплению живой силы россиян.

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