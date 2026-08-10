Український Mavic: Vyriy Industries розповіла про бойові результати розвіддрону SLAVIC

Компанія Vyriy Industries розповіла про перші бойові результати розвідувального комплексу SLAVIC та плани масштабувати його виробництво. За словами CEO компанії Олексія Бабенка, головним принципом розробки було зробити систему доступною для операторів без додаткового навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олексія Бабенка виданню Militarnyi .

SLAVIC освоюють без додаткового навчання

Перші підрозділи Сил оборони вже застосовують розвідувальний комплекс SLAVIC у бойових умовах. За словами Бабенка, одним із головних принципів під час розробки було створити систему, яку оператори DJI Mavic могли б освоїти без додаткового навчання.

"У мене була задача, щоб мавікіст без навчання міг взяти цей дрон, взяти все обладнання, підключити і почати працювати", - зазначив Бабенко.

За його словами, на позиції, де вже працювали зі SLAVIC, після ротації заходили оператори, які раніше ніколи не бачили цей комплекс. Їм телефоном пояснювали принцип роботи - і вони одразу починали виконувати завдання.

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Компанія готується до масштабування виробництва

У Vyriy Industries вже готуються до масштабування виробництва комплексу. В компанії розглядають SLAVIC як нове покоління розвідувальних коптерів, що забезпечує до 1,5 години польоту, а після переходу на нові акумулятори - до 2 годин. Це дозволить екіпажам працювати на більшій відстані від лінії бойового зіткнення та виконувати триваліші розвідувальні місії.

"1,5 години польоту - це вже близько 25 кілометрів туди, 25-30 кілометрів роботи і ще 25 кілометрів назад. Це зовсім інший рівень можливостей порівняно з Mavic", - пояснив Олексій Бабенко.

Найближчим часом Vyriy Industries планує вперше публічно представити SLAVIC.