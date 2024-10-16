Українські розвідники знищили полк росіян та зачистили 400 га лісу у Харківській області

"Підрозділи активних дій ГУР МО України "Артан", "Kraken" та Міжнародний легіон здійснили комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ГУР вдалось захопити батальйонний район оборони противника, знищити три мотострілецьких батальйонів, загону "Шторм" та розвідувальної роти 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу ЗС РФ.

"Також під час штурмових дій взято в полон чергових росіян, що допоможе повернути з російської неволі захисників України. Після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного", - констатували в ГУР.

Особливість операції

Особливістю операції стало те, що вдалося завести піхоту 13-ї бригади НГУ "Хартія" з незрівнянно низькими втратами.

"Успішна місія ГУР створює умови для подальшого витіснення російських окупантів з півночі Харківської області", - констатують в розвідці.