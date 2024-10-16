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Украинские разведчики уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса в Харьковской области

Фото: ГУР уничтожило полк россиян и зачистили 400 га леса в Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики провели успешную операцию в районе Липцев Харьковской области. Удалось уничтожить полк россиян и зачистить 400 га леса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан", "Kraken" и Международный легион провели комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области", - говорится в сообщении.

В частности, ГУР удалось захватить батальонный район обороны противника, уничтожить три мотострелковых батальона, отряда "Шторм" и разведывательной роты 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса ВС РФ.

"Также во время штурмовых действий взято в плен очередных россиян, что поможет вернуть из российской неволи защитников Украины. После зачистки 400 гектаров лесного массива к северу от Липцев положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко к безнадежному", - констатировали в ГУР.

Особенность операции

Особенностью операции стало то, что удалось завести пехоту 13-й бригады НГУ "Хартия" с несравнимо низкими потерями.

"Успешная миссия ГУР создает условия для дальнейшего вытеснения российских оккупантов с севера Харьковской области", - констатируют в разведке.

Наступление РФ в Харьковской области

10 мая российские войска попытались прорвать границу Украины со стороны Харьковской области. На данный момент боевые действия ведутся в районе Липцев, Глубокого, Волчанска, Старицы.

По данным Генштаба, за сутки 15 октября на Харьковском направлении РФ 11 раз штурмовала в районах Волчанска и Старицы. В то же время РФ активизировалась на Купянском направлении. В частности, Купянское направление вошло в тройку по количеству атак, опередив даже Покровское.

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