Куп'янський напрямок увійшов в трійку за кількістю атак. Яка ситуація на фронті

За 15 жовтня на фронті відбулось 171 бойове зіткнення. Куп'янський напрямок увійшов в трійку за кількістю атак, випередивши навіть Покровський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу

"На Куп’янському напрямку за добу відбулося 28 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 26 штурмових і наступальних дій агресора у бік Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру та Крутого Яру.

"Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Селидове", - зазначили у Генштабі.

А найбільше атак відбулось на Курахівському напрямку. Тут Сили оборони відбили 40 атак.

"Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Новодмитрівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Кремінної Балки, Цукуриного, Новоселидівки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки", - зазначили військові.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку ворог 11 разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного та Торського.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районах Калинівки, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак неподалік Торецька, Дачного та Щербинівки.

На Времівському напрямку противник здійснив два штурми наших позицій в районах Роздольного та Богоявленки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували у бік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники п’ять разів намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 23 КАБ, до того ж, противник здійснив 191 артилерійський обстріл.