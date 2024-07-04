Українські розвідники вдарили дронами по Тамбовському пороховому заводу, - джерело

За його словами, атаку проводили дронами-камікадзе, один з яких успішно уразив Тамбовський пороховий завод. Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати ворога ще уточнюється.

Водночас російська влада відмовляється визнавати факт удару по заводу. Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров нафантазував, що протиповітряна оборона "знищила обидва безпілотники". При цьому, за його словами, "жертв та руйнувань немає".

Незважаючи на таку "офіційну версію", місцеві жителі в мережі публікують відео, на яких можна помітити влучання одного з дронів з подальшою детонацією.

"Звичайно, жодного влучання не було. І Тамбовського порохового заводу в такому разі теж не було", - прокоментував операцію співрозмовник РБК-Україна у ГУР.