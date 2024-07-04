Украинские разведчики ударили дронами по Тамбовскому пороховому заводу, - источник

По его словам, атаку проводили дронами-камикадзе, один из которых успешно поразил Тамбовский пороховой завод. Последствия попадания, степень поражения и информация о потерях врага еще уточняется.

В то же время российские власти отказываются признавать факт удара по заводу. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров нафантазировал, что противовоздушная оборона "уничтожила оба беспилотника". При этом, по его словам, "жертв и разрушений нет".

Несмотря на такую "официальную версию", местные жители в сети публикуют видео, на которых можно заметить попадание одного из дронов с дальнейшей детонацией.

"Конечно, никакого попадания не было. И Тамбовского порохового завода в таком случае тоже не было", - прокомментировал операцию собеседник РБК-Украина в ГУР.