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Украинские разведчики ударили дронами по Тамбовскому пороховому заводу, - источник

Иллюстративное фото: украинские разведчики атаковали Тамбовский пороховой завод (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Главное управление разведки Минобороны Украины провело операцию, в рамках которой был поражен Тамбовский пороховой завод. Его атаковали дронами.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в украинской разведке.

По его словам, атаку проводили дронами-камикадзе, один из которых успешно поразил Тамбовский пороховой завод. Последствия попадания, степень поражения и информация о потерях врага еще уточняется. 

 

В то же время российские власти отказываются признавать факт удара по заводу. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров нафантазировал, что противовоздушная оборона "уничтожила оба беспилотника". При этом, по его словам, "жертв и разрушений нет". 

Несмотря на такую "официальную версию", местные жители в сети публикуют видео, на которых можно заметить попадание одного из дронов с дальнейшей детонацией. 

"Конечно, никакого попадания не было. И Тамбовского порохового завода в таком случае тоже не было", - прокомментировал операцию собеседник РБК-Украина в ГУР. 

Предыдущие атаки на завод

Стоит заметить, что украинские дроны не впервые бьют по Тамбовскому пороховому заводу. Он находился под атакой 19 января. Тогда один из беспилотников взорвался на площадке возле цеха смешивания порохов.

Еще одна атака на завод состоялась в ноябре прошлого года.

Тамбовский пороховый завод - одно из крупнейших предприятий России, где производятся боеприпасы и порохи для стрелкового оружия. С начала полномасштабного вторжения России в Украину завод увеличил производство на треть. Предприятие находится под санкциями с марта 2023 года.

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