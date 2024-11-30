Українські розвідники уразили одразу три РЛС росіян в Криму

Знищення російських РЛС

Українські розвідники постійно полюють на дорогі комплекси і техніку російських військ.

Як повідомлялося раніше, українські розвідники знищили FPV-дронами радіолокаційний комплекс росіян "Зоопарк". Співвідношення вартості між безпілотниками і комплексом - 1:10 тисяч.

Нагадаємо, 28 листопада розвідники знищили в Криму російський радіолокаційний комплекс "Подльот". Його вартість - 5 млн доларів.

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