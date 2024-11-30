Українські розвідники уразили одразу три РЛС росіян в Криму

Українські розвідники уразили одразу три радіолокаційі станції (РЛС) окупантів. Операція була проведена у Криму 29 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
"29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії", - йдеться у повідомленні.
За даними розвідників, уражено:
В ГУР констатують, що вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває.
Українські розвідники постійно полюють на дорогі комплекси і техніку російських військ.
Як повідомлялося раніше, українські розвідники знищили FPV-дронами радіолокаційний комплекс росіян "Зоопарк". Співвідношення вартості між безпілотниками і комплексом - 1:10 тисяч.
Нагадаємо, 28 листопада розвідники знищили в Криму російський радіолокаційний комплекс "Подльот". Його вартість - 5 млн доларів.
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