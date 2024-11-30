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Українські розвідники уразили одразу три РЛС росіян в Криму

Фото: українські розвідники уразили одразу РЛС росіян в Криму (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники уразили одразу три радіолокаційі станції (РЛС) окупантів. Операція була проведена у Криму 29 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідників, уражено: 

  • РЛС "Каста-2Е2" - 1 шт.;
  • РЛС "Подльот" - 2 шт. 

В ГУР констатують, що вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває. 

Знищення російських РЛС

Українські розвідники постійно полюють на дорогі комплекси і техніку російських військ.

Як повідомлялося раніше, українські розвідники знищили FPV-дронами радіолокаційний комплекс росіян "Зоопарк". Співвідношення вартості між безпілотниками і комплексом - 1:10 тисяч.

Нагадаємо, 28 листопада розвідники знищили в Криму російський радіолокаційний комплекс "Подльот". Його вартість - 5 млн доларів.

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