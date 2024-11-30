Украинские разведчики поразили сразу три РЛС россиян в Крыму

Уничтожение российских РЛС

Украинские разведчики постоянно охотятся на дорогостоящие комплексы и технику российских войск.

Как сообщалось ранее, украинские разведчики уничтожили FPV-дронами радиолокационный комплекс россиян "Зоопарк". Соотношение стоимости между беспилотниками и комплексом - 1:10 тысяч.

Напомним, 28 ноября разведчики уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "Подлет". Его стоимость - 5 млн долларов.

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