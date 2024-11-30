Украинские разведчики поразили сразу три РЛС россиян в Крыму

Украинские разведчики поразили сразу три радиолокационные станции (РЛС) оккупантов. Операция была проведена в Крыму 29 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
"29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России", - говорится в сообщении.
По данным разведчиков, поражены:
В ГУР констатируют, что огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается.
Украинские разведчики постоянно охотятся на дорогостоящие комплексы и технику российских войск.
Как сообщалось ранее, украинские разведчики уничтожили FPV-дронами радиолокационный комплекс россиян "Зоопарк". Соотношение стоимости между беспилотниками и комплексом - 1:10 тысяч.
Напомним, 28 ноября разведчики уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "Подлет". Его стоимость - 5 млн долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.