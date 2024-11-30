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Украинские разведчики поразили сразу три РЛС россиян в Крыму

Фото: украинские разведчики поразили сразу РЛС россиян в Крыму (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики поразили сразу три радиолокационные станции (РЛС) оккупантов. Операция была проведена в Крыму 29 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России", - говорится в сообщении.

По данным разведчиков, поражены: 

  • РЛС "Каста-2Е2" - 1 шт;
  • РЛС "Подлет" - 2 шт. 

В ГУР констатируют, что огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается. 

Уничтожение российских РЛС

Украинские разведчики постоянно охотятся на дорогостоящие комплексы и технику российских войск.

Как сообщалось ранее, украинские разведчики уничтожили FPV-дронами радиолокационный комплекс россиян "Зоопарк". Соотношение стоимости между беспилотниками и комплексом - 1:10 тысяч.

Напомним, 28 ноября разведчики уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "Подлет". Его стоимость - 5 млн долларов.

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