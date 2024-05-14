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Українські розвідники показали серію знищення окупантів та їх техніки у Харківській області

Фото: ГУР провело серію успішних атак по військам РФ у Харківській області (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Розвідники у Харківській області провели серію успішних ударів по окупантах та їхній техніці. Відповідним відео вони поділились у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР в Telegram.

Як зазначають у відомстві, наразі у Харківській області триває наполеглива й плідна робота пілотів fpv-дронів ГУР МО України. 
 
"Зокрема, розвідники виявили та спалили низку одиниць російської бронетехніки, ЗРК "Стрєла 10м", гармату Д-30, ворожі засоби зв’язку та дороговартісний комплекс ведення розвідки  "Муром-м", - зауважують розвідники. 
 

Знищення техніки та живої сили військ РФ

Напередодні ми повідомляли, що українські захисники у Харківській області дроном нейтралізували групу окупантів, яка намагалась просунутись сірою зоною по лісосмузі.

Також напередодні стало відомо про знищення українськими захисниками російський комплекс РЕБ "Поле-21". Свою роботу вони показали у мережі.

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