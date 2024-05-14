Украинские разведчики показали серию уничтожения окупантов и их техники в Харьковской области

Разведчики в Харьковской области провели серию успешных ударов по оккупантам и их технике. Подходящим видео они поделились в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.
Как отмечают в ведомстве, в Харьковской области продолжается упорная и плодотворная работа пилотов fpv-дронов ГУР МО Украины.
"В частности, разведчики обнаружили и сожгли ряд единиц российской бронетехники, ЗРК "Стрела 10м", пушку Д-30, вражеские средства связи и дорогостоящий комплекс ведения разведки "Муром-м"", - отмечают разведчики.
Накануне мы сообщали, что украинские защитники в Харьковской области дроном нейтрализовали группу оккупантов, которая пыталась продвинуться серой зоной по лесополосе.
Также накануне стало известно об уничтожении украинскими защитниками российского комплекса РЭБ "Поле-21". Свою работу они показали в сети.
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