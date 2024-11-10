Українські розвідники перехопили переговори військових КНДР (відео)

Українські розвідники перехопили розмову військових КНДР. Ефір вівся корейською.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
Так, 9 листопада українські воєнні розвідники перехопили радіопереговори залучених Росією до війни проти України військових КНДР.
"Північні корейці, розміщені для виконання завдань в Курській області, ведуть ефір корейською", - розповіли в ГУР.
За даними спецслужби, у розмові військовий КНДР спершу викликає "ремонтника", а потім наказує групі негайно повертатись.
Про те, що КНДР направляє війська в Україну на чолі трьох генералів, стало відомо на початку жовтня.
Пізніше стало відомо, що їх чисельність перевищує 10 тисяч військових, а брати участь у боях на фронті вони почнуть уже в листопаді. Також у ГУР дізналися, чим росіяни озброїли військових КНДР.
Вже на початку листопада стало відомо, що військові КНДР потрапили під обстріл у Курській області. Крім того, російські морпіхи разом із військовими КНДР пішли у наступ у Курській області 7 листопада. Але зазнали втрат.
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