Украинские пограничники уничтожили замаскированную вражескую БМП в окрестностях Волчанска (видео)

Украинские пограничники уничтожили вражескую замаскированную боевую машину пехоты (БМП) оккупантов в окрестностях Волчанска. Результатом работы они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГПСУ в Telegram.

Как говорится в сообщении, поразили вражескую технику пограничники бригады "Стальная граница". Согласно видео, в окрестностях Волчанска Харьковской области оккупанты разместили свою БМП, предварительно замаскировав ее. Впрочем, старания захватчиков скрыть свои мощности оказались тщетными. Украинские пограничники поразили технику прицельным огнем.