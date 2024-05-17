Украинские пограничники уничтожили замаскированную вражескую БМП в окрестностях Волчанска (видео)
Украинские пограничники уничтожили вражескую замаскированную боевую машину пехоты (БМП) оккупантов в окрестностях Волчанска. Результатом работы они поделились в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГПСУ в Telegram.
Как говорится в сообщении, поразили вражескую технику пограничники бригады "Стальная граница".
Согласно видео, в окрестностях Волчанска Харьковской области оккупанты разместили свою БМП, предварительно замаскировав ее. Впрочем, старания захватчиков скрыть свои мощности оказались тщетными. Украинские пограничники поразили технику прицельным огнем.
Работа украинских защитников в Волчанске
Вчера мы сообщали, что украинские защитники уничтожили в Волчанске вражеский танк Т-72 и показали результаты работы на видео.
Также украинские воины накануне показали "зачистку" Волчанска от вражеских солдат.
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