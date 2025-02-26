Українські прикордонники знищили техніку та уразили позиції ворога на Харківщині

Аеророзвідники Державної прикордонної служби України, які входять до складу Сил оборони, продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині в рамках боротьби з російськими окупаційними військами.

Нещодавно, за допомогою FPV-дронів, прикордонники Харківського загону знищили два транспортних засоби ворога та уразили три його позиції, завдавши значних втрат ворожим силам.

Використання безпілотних літальних апаратів дозволяє ефективно знищувати важливі військові об'єкти противника, зменшуючи ризики для особового складу українських сил.