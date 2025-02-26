Украинские пограничники уничтожили технику и поразили позиции врага в Харьковской области

Украинские пограничники в Харьковской области продолжают успешно противодействовать российским войскам. Благодаря FPV-дронам были сбиты транспортные средства и поражены вражеские позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".
Аэроразведчики Государственной пограничной службы Украины, которые входят в состав Сил обороны, продолжают выполнять боевые задачи в Харьковской области в рамках борьбы с российскими оккупационными войсками.
Недавно, с помощью FPV-дронов, пограничники Харьковского отряда уничтожили два транспортных средства врага и поразили три его позиции, нанеся значительные потери вражеским силам.
Использование беспилотных летательных аппаратов позволяет эффективно уничтожать важные военные объекты противника, уменьшая риски для личного состава украинских сил.
Украинские военные нанесли точные удары по 17 районам скопления вражеских сил и техники, уничтожив два командных пункта, склад боеприпасов, артиллерийскую единицу и два средства РЭБ/РЛС россиян.
На Харьковском направлении успешно отражено шесть атак в районах Волчанска и Двуречной.