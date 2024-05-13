Українські прикордонники знищили російський комплекс РЕБ "Поле-21" (відео)

Знищення техніки та живої сили військ РФ

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що у Харківській області українські захисники нейтралізували цілу групу окупантів, яка намагалась просунутись сірою зоною по лісосмузі.

Сьогодні також стало відомо про те, що українські захисники Сухопутних військ знищили 10 одиниць техніки окупантів на ходу.

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