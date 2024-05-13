UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські прикордонники знищили російський комплекс РЕБ "Поле-21" (відео)

Фото: ДПСУ знищила комплекс РЕБ Поле-21 (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники Державної прикордонної служби спільно з побратимами із НГУ знищили російський комплекс РЕБ "Поле-21". Свою роботу вони показали у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

"На Запорізькому напрямку "пташки" прикордонників виявили станцію радіоелектронної боротьби та вогневі точки окупантів. Після цього, спільно з побратимами 23 бригади НГУ, їх розбили", - йдеться в повідомленні.

Знищення техніки та живої сили військ РФ

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що у Харківській області українські захисники нейтралізували цілу групу окупантів, яка намагалась просунутись сірою зоною по лісосмузі.

Сьогодні також стало відомо про те, що українські захисники Сухопутних військ знищили 10 одиниць техніки окупантів на ходу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУВійна Росії проти України