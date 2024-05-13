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Украинские пограничники уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21" (видео)

Фото: ГНСУ уничтожила комплекс РЭБ Поле-21 (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники Государственной пограничной службы совместно с сослуживцами из НГУ уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21". Свою работу они показали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

"На Запорожском направлении "птички" пограничников обнаружили станцию радиоэлектронной борьбы и огневые точки оккупантов. После этого, совместно с собратьями 23 бригады НГУ, их разбили", - говорится в сообщении.

Уничтожение техники и живой силы войск РФ

Напомним, сегодня мы сообщали, что в Харьковской области украинские защитники нейтрализовали целую группу оккупантов, которая пыталась продвинуться серой зоной по лесополосе.

Сегодня также стало известно о том, что украинские защитники Сухопутных войск уничтожили 10 единиц техники оккупантов на ходу.

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