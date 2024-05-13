Украинские пограничники уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21" (видео)

Уничтожение техники и живой силы войск РФ

Напомним, сегодня мы сообщали, что в Харьковской области украинские защитники нейтрализовали целую группу оккупантов, которая пыталась продвинуться серой зоной по лесополосе.

Сегодня также стало известно о том, что украинские защитники Сухопутных войск уничтожили 10 единиц техники оккупантов на ходу.

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