Українські прикордонники знищили російський пункт зв'язку на Куп'янському напрямку (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Згідно із відео, військовий стратегічний об'єкт РФ розмістився у польовій місцевості вздовж лісосмуги. Українським захисникам вдалось виявити та оперативно завдавати точного удару по пункт зв’язку.

Як зазначають у повідомленні, пункт зв’язку окупантів знищили ударні дрони прикордонників бригади "Помста".

Робота ДПСУ у війні Росії проти України

Сьогодні також повідомлялось, що українські прикордонники збили п'ять дронів-камікадзе під час атаки на Одеську область в ніч на четвер, 9 травня.

Крім того, бійці бригади "Помста" знищили позиції росіян у Серебрянському лісі за допомогою безпілотника українського виробництва Vampire.

Також нещодавно українські прикордонники на Харківському напрямку за допомогою безпілотника знищили російський комплекс "Муром-М".

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