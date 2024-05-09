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Українські прикордонники знищили російський пункт зв'язку на Куп'янському напрямку (відео)

Україна, Четвер 09 травня 2024 12:29
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Українські прикордонники знищили російський пункт зв'язку на Куп'янському напрямку (відео) Фото: українські прикордонники знищили російський пункт зв'язку (ілюстративне фото GettyImages-)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники знищили пункт зв'язку окупантів на Куп'янському напрямку, завдавши удару безпілотником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як зазначають у повідомленні, пункт зв’язку окупантів знищили ударні дрони прикордонників бригади "Помста".

Згідно із відео, військовий стратегічний об'єкт РФ розмістився у польовій місцевості вздовж лісосмуги. Українським захисникам вдалось виявити та оперативно завдавати точного удару по пункт зв’язку.

Робота ДПСУ у війні Росії проти України

Сьогодні також повідомлялось, що українські прикордонники збили п'ять дронів-камікадзе під час атаки на Одеську область в ніч на четвер, 9 травня.

Крім того, бійці бригади "Помста" знищили позиції росіян у Серебрянському лісі за допомогою безпілотника українського виробництва Vampire.

Також нещодавно українські прикордонники на Харківському напрямку за допомогою безпілотника знищили російський комплекс "Муром-М".

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Куп'янськ ДПСУ Війна Росії проти України
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