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Прикордонники показали, як знищили "шахеди" в Одеській області під час атаки

Одеса, Четвер 09 травня 2024 11:27
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Прикордонники показали, як знищили "шахеди" в Одеській області під час атаки Фото: ДПСУ збила п'ять дронів РФ під час атаки на Одеську область (Getty Іmages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники збили п'ять дронів-камікадзе під час атаки на Одеську область в ніч на четвер, 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонникам Одеського загону вдалося збити три смертоносні БпЛА, які наближались до узбережжя", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ще два - знищила мобільно-вогнева група бійців Білгород-Дністровського загону.

"Від щільного вогню уражені дрони-камікадзе розлетілись на друзки", - констатували прикордонники.

Атака на Одеську область

У ніч на 9 травня російські війська випустили по Україні дрони-камікадзе. Основний удар припав на Одеську область.

Військові попереджали про небезпеку російських БПЛА для Одеси, Білгород-Дністровського району та Чорноморська.

Вже вранці стало відомо, що окупанти випустили на Одеську область два десятки дронів із тимчасово окупованого Криму. ППО не збила лише три.

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