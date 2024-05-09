Прикордонники показали, як знищили "шахеди" в Одеській області під час атаки
Українські прикордонники збили п'ять дронів-камікадзе під час атаки на Одеську область в ніч на четвер, 9 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"Прикордонникам Одеського загону вдалося збити три смертоносні БпЛА, які наближались до узбережжя", - йдеться в повідомленні.
Крім того, ще два - знищила мобільно-вогнева група бійців Білгород-Дністровського загону.
"Від щільного вогню уражені дрони-камікадзе розлетілись на друзки", - констатували прикордонники.
Атака на Одеську область
У ніч на 9 травня російські війська випустили по Україні дрони-камікадзе. Основний удар припав на Одеську область.
Військові попереджали про небезпеку російських БПЛА для Одеси, Білгород-Дністровського району та Чорноморська.
Вже вранці стало відомо, що окупанти випустили на Одеську область два десятки дронів із тимчасово окупованого Криму. ППО не збила лише три.
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