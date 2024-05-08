Бригада "Помста" українським дроном Vampire знищила противника у Серебрянському лісі (відео)
Українські захисники з бригади "Помста" за допомогою безпілотника українського виробництва Vampire знищили позиції росіян у Серебрянському лісі.
Як повідомляє РБК-Україна, відео використаня дрону було опубілковано в Telegram-каналі Держприкордонслужби.
"Нічним ударним бомбером Vampire прикордонники бригади "Помста" знищили кілька укриттів противника у Серебрянському лісі", - сказано у повідомленні.
Що відомо про Vampire
Vampire - це дрони українського виробництва, частину деталей до яких друкують на 3D-принтерах і це робить їх дешевше. Vampire є великим гексакоптером та підіймає корисне навантаження вагою до 15 кг на висоту до 400 кілометрів.
Безпілотник може скидати термобаричні, кумулятивні та осколково-фугасні боєприпаси.
Характеристики:
- дальність польоту: 10 км;
- дальність зв'язку: 6 км;
- висота польоту: 400 м;
- швидкість: до 40 км/год із повним навантаженням, 80 км/год без навантаження;
- час польоту: 37 хв без навантаження та 23 хвилини з 10 кг ваги.
Використання дронів на фронті
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну використання безпілотників вийшло на новий рівень. Зокрема, президент Володимир Зеленський доручив збільшити їх виробництво в Україні.
З початку вторгнення українцям вдалося скопіювати російський дрон-камікадзе "Ланцет".
А сьогодні гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін розповів, що Україна наздогнала Росію за виробництвом дронів-камікадзе, аналогічним Shahed-131 та Shahed-136.
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