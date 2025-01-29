Українські прикордонники знищили 12 позицій росіян на Харківському напрямку

Ситуація на фронті

На фронті від початку доби 29 січня відбулося 91 бойове зіткнення. Російські окупанти найактивніше атакують на Покровському напрямку.

Додамо, що за 28 січня на Харківському напрямку минулої доби відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Стариці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.