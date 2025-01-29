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Українські прикордонники знищили 12 позицій росіян на Харківському напрямку

Фото: українські прикордонники знищили 12 позицій на Харківському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники знищили 12 позицій окупантів. Це сталося на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Так, аеророзвідники Харківського прикордонного загону Держприкордонслужби у складі Сил оборони України на Харківському напрямку продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам.

"Результат нічної роботи "Баби Яги" знищено 12 позицій та два укриття ворога", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

На фронті від початку доби 29 січня відбулося 91 бойове зіткнення. Російські окупанти найактивніше атакують на Покровському напрямку.

Додамо, що за 28 січня на Харківському напрямку минулої доби відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Стариці.

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