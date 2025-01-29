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Украинские пограничники уничтожили 12 позиций россиян на Харьковском направлении

Фото: украинские пограничники уничтожили 12 позиций на Харьковском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники уничтожили 12 позиций оккупантов. Это произошло на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Так, аэроразведчики Харьковского пограничного отряда Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины на Харьковском направлении продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам.

"Результат ночной работы "Бабы Яги" уничтожено 12 позиций и два укрытия врага", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

На фронте с начала суток 29 января состоялось 91 боевое столкновение. Российские оккупанты активно атакуют на Покровском направлении.

Добавим, что за 28 января на Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Старицы.

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