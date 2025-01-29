Украинские пограничники уничтожили 12 позиций россиян на Харьковском направлении

Ситуация на фронте

На фронте с начала суток 29 января состоялось 91 боевое столкновение. Российские оккупанты активно атакуют на Покровском направлении.

Добавим, что за 28 января на Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Старицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.