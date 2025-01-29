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РФ намагалась просунутись на Краматорському напрямку: Генштаб оприлюднив карти боїв

Середа 29 січня 2025 09:00
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РФ намагалась просунутись на Краматорському напрямку: Генштаб оприлюднив карти боїв Ілюстративне фото: Генштаб оприлюднив карти боїв за останню добу (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Протягом минулої доби відбулось 193 бойових зіткнення. Росіяни завдавали по позиціях українських військових авіаударів та атакували дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 33 авіаційних ударів із застосуванням двох ракет та 71 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5 тисяч артилерійських обстрілів, з них 84 - із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ураження 2424 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів:

  • Катеринівка, Новий Комар, Андріївка, Удачне та Комар Донецької області;
  • Калинівське Херсонської області; Мала Токмачка Запорізької області.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку минулої доби відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Стариці.
РФ намагалась просунутись на Краматорському напрямку: Генштаб оприлюднив карти боїв

На Куп’янському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника в районах Кутьківки, Кіндрашівки, Дворічної, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки.
РФ намагалась просунутись на Краматорському напрямку: Генштаб оприлюднив карти боїв

Кількість бойових зіткнень за добу на Лиманському напрямку досягла 10. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Новоєгорівки, Богуславки, Новолюбівки, Макіївки та у Серебрянському лісі.
РФ намагалась просунутись на Краматорському напрямку: Генштаб оприлюднив карти боїв

На Сіверському напрямку ворог 17 разів атакував позиції наших захисників в районах Білогорівки, Новосілки та Верхньокам’янського.
РФ намагалась просунутись на Краматорському напрямку: Генштаб оприлюднив карти боїв

Минулої доби на Краматорському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Предтечиного, Білої Гори та Часового Яру.
РФ намагалась просунутись на Краматорському напрямку: Генштаб оприлюднив карти боїв

Ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Кримське, Диліївка, Дачне, Торецьк та Щербинівка.
РФ намагалась просунутись на Краматорському напрямку: Генштаб оприлюднив карти боїв

На Покровському напрямку 88 атак відбито нашими захисниками. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Зелене, Відродження, Шевченко, Покровськ, Сергіївка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Нововасилівка, Новоолександрівка, Олексіївка, Муравка, Дачне, Богданівка, Курахове та Улакли.
РФ намагалась просунутись на Краматорському напрямку: Генштаб оприлюднив карти боїв

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах населених пунктів Костянтинопіль та Розлив окупанти сім разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
РФ намагалась просунутись на Краматорському напрямку: Генштаб оприлюднив карти боїв

На Гуляйпільському напрямку загарбники п’ять разів атакували район населеного пункту Новосілка.
РФ намагалась просунутись на Краматорському напрямку: Генштаб оприлюднив карти боїв

Наші воїни відбили одну атаку російських загарбників на Придніпровському напрямку.
РФ намагалась просунутись на Краматорському напрямку: Генштаб оприлюднив карти боїв

На Курському напрямку вчора відбулось десять бойових зіткнень, ворог завдав 24 авіаційних удари із застосуванням 34 КАБ, здійснив більш ніж триста артилерійських обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.
РФ намагалась просунутись на Краматорському напрямку: Генштаб оприлюднив карти боїв

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.
РФ намагалась просунутись на Краматорському напрямку: Генштаб оприлюднив карти боїв

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

Втрати росіян

Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали одного удару по складу боєприпасів, сім - по районах зосередження особового складу та військової техніки, два удари по пунктах управління та два - по артилерійських системах противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 10 танків, 24 бойових броньованих машини, 29 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 57 дронів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 97 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки окупантів.

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