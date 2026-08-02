Українські прикордонники збили російський ZALA Z-20 на рекордній висоті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку " Північний кордон " Державної прикордонної служби України.

Як зазначили прикордонники, російські війська навмисно запускають розвідувальні безпілотники ZALA Z-20 на великих висотах, розраховуючи, що вони залишаться недосяжними для українських сил.

Втім оператори STING 105-го прикордонного загону ДПСУ змогли успішно перехопити ціль на висоті 6858 метрів.

За даними Держприкордонслужби, це залишається найвищою підтвердженою висотою перехоплення ворожого безпілотника серед усіх українських підрозділів, які працюють за цим напрямком.

"І хоча приємно бути рекордсменами, ще приємніше бачити, як українські технології та майстерність операторів щодня піднімають цю планку ще вище", - підсумовується в повідомленні.