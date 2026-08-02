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Українські прикордонники збили російський ZALA Z-20 на рекордній висоті

11:59 02.08.2026 Нд
1 хв
Росіяни розраховували, що така висота зробить безпілотник недосяжним
aimg Марія Науменко
Українські прикордонники збили російський ZALA Z-20 на рекордній висоті Фото: військовослужбовець Державної прикордонної служби України (facebook.com/DPSUkraine)
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Українські прикордонники встановили новий рекорд, перехопивши російський розвідувальний безпілотник на висоті 6858 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Північний кордон" Державної прикордонної служби України.

Як зазначили прикордонники, російські війська навмисно запускають розвідувальні безпілотники ZALA Z-20 на великих висотах, розраховуючи, що вони залишаться недосяжними для українських сил.

Втім оператори STING 105-го прикордонного загону ДПСУ змогли успішно перехопити ціль на висоті 6858 метрів.

За даними Держприкордонслужби, це залишається найвищою підтвердженою висотою перехоплення ворожого безпілотника серед усіх українських підрозділів, які працюють за цим напрямком.

"І хоча приємно бути рекордсменами, ще приємніше бачити, як українські технології та майстерність операторів щодня піднімають цю планку ще вище", - підсумовується в повідомленні.

Раніше рекорд за висотою перехоплення російського безпілотника належав бійцям підрозділу ударних БПЛА "Lasar's Group" Національної гвардії України.

Наприкінці липня вони знищили розвідувальний дрон ZALA Z-20 на висоті 6400 метрів.

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