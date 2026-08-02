Украинские пограничники сбили российский ZALA Z-20 на рекордной высоте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу " Северная граница " Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили пограничники, российские войска намеренно запускают разведывательные беспилотники ZALA Z-20 на больших высотах, рассчитывая, что они останутся недосягаемыми для украинских сил.

Впрочем, операторы STING 105-го пограничного отряда ГПСУ смогли успешно перехватить цель на высоте 6858 метров.

По данным Госпогранслужбы, это остается самой высокой подтвержденной высотой перехвата вражеского беспилотника среди всех украинских подразделений, работающих по этому направлению.

"И хотя приятно быть рекордсменами, еще приятнее видеть, как украинские технологии и мастерство операторов ежедневно поднимают эту планку еще выше", - резюмируется в сообщении.