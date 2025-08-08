UA

Українські прикордонники не заходять на територію Молдови: поліція спростувала фейк

Фото: Молдова спростувала фейк про українських прикордонників на своїй території (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Тетяна Степанова

Прикордонна поліція Молдови спростувала інформацію з Telegram про те, що українські прикордонники нібито можуть заходити на територію країни на відстань до 1,5 км для переслідування порушників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

У Молдові назвали цю інформацію помилковою та необ’єктивною.

"Прикордонна поліція діє строго в рамках національного законодавства та двосторонніх угод між Молдовою та Україною, не допускаючи порушень суверенітету чи територіальної цілісності жодної держави. У разі спроб незаконного перетину кордону Прикордонна поліція вживає заходів, передбачених законом", - заявили в поліції.

Прикордонники закликали громадян читати інформацію лише з офіційних джерел, та не поширювати недостовірні відомості, здатні викликати плутанину та недовіру у суспільстві.

Нагадаємо, раніше у Молдові спростували російський фейк про екстрадицію українських чоловіків.

