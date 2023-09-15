Украинские пограничники прошли обучение на катерах береговой охраны в США (видео)
Американцы обучили украинских пограничников управлению катерами береговой охраны, которые вскоре получит наша страна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.
В ГПСУ уточнили, что теперь военнослужащие отрядов морской охраны могут использовать малые патрульные катера типа Fearless и Defiant.
"Их предоставляют пограничникам в рамках совместного проекта оборонного сотрудничества", - уточняют в Госпогранслужбе.
Всего тренинг длился 10 дней, он проходил в штате Луизиана на базе производителя - судостроительной компании Metal Shark.
Катера быстрые, маневренные и достаточно тихие. Они оснащены современными системами навигации, управления, пожаротушения и камерами наблюдения.
Помощь Украине от США
Напомним, США являются основным союзником Украины после начала полномасштабного вторжения России. Вашингтон выделил уже десятки пакетов военной помощи нашей стране.
В частности, украинским военным передавали зенитные ракетные комплексы Patriot, артиллерию, реактивные системы залпового огня HIMARS, боевые машины пехоты Bradley, различные беспилотники и не только.
Сейчас в США обсуждают передачу дальнобойных ракет ATACMS. По информации The Wall Street Journal, их Украина может получить уже этой осенью.
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