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Украинские пограничники прошли обучение на катерах береговой охраны в США (видео)

Пятница 15 сентября 2023 19:25
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Украинские пограничники прошли обучение на катерах береговой охраны в США (видео) Фото: украинские пограничники прошли обучение на катерах береговой охраны в США (metalsharkboats.com)
Автор: Иван Носальский

Американцы обучили украинских пограничников управлению катерами береговой охраны, которые вскоре получит наша страна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

В ГПСУ уточнили, что теперь военнослужащие отрядов морской охраны могут использовать малые патрульные катера типа Fearless и Defiant.

"Их предоставляют пограничникам в рамках совместного проекта оборонного сотрудничества", - уточняют в Госпогранслужбе.

Всего тренинг длился 10 дней, он проходил в штате Луизиана на базе производителя - судостроительной компании Metal Shark.

Катера быстрые, маневренные и достаточно тихие. Они оснащены современными системами навигации, управления, пожаротушения и камерами наблюдения.

Помощь Украине от США

Напомним, США являются основным союзником Украины после начала полномасштабного вторжения России. Вашингтон выделил уже десятки пакетов военной помощи нашей стране.

В частности, украинским военным передавали зенитные ракетные комплексы Patriot, артиллерию, реактивные системы залпового огня HIMARS, боевые машины пехоты Bradley, различные беспилотники и не только.

Сейчас в США обсуждают передачу дальнобойных ракет ATACMS. По информации The Wall Street Journal, их Украина может получить уже этой осенью.

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