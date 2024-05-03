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Українські прикордонники пройшли курс бойової підготовки у Франції (відео)

Франція, П'ятниця 03 травня 2024 12:11
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Українські прикордонники пройшли курс бойової підготовки у Франції (відео) Фото: українські прикордонники пройшли курс навчань у Франції (rbc.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники пройшли курс із бойової підготовки на території Французької Республіки. Під час навчань відпрацьовувались різні методи протидії ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Так, за програмою військовослужбовці навчались діяти поодинці, невеликими групами й у складі підрозділу під час виконання завдань у лісистій місцевості та міській забудові.

"Окремо пройшли курс і снайпери та оператори БпЛА. Прикордонники під керівництвом іноземних інструкторів навчалися найголовнішого, що є на війні - вижити за будь-яких умов та знищити ворога усіма можливими способами й різними видами озброєння", - йдеться в повідомленні.

Навчання українських прикордонників

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники пройшли бойове злагодження на півночі України. Зокрема, опрацьовувалися тактика, стрільби, надання допомоги та евакуація.

Також бійці "Гвардія наступу" минулого місяця проходили навчання з підготовки до контрнаступу.

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Франція ДПСУ
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