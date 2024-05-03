Украинские пограничники прошли курс боевой подготовки во Франции (видео)
Украинские пограничники прошли курс по боевой подготовке на территории Французской Республики. Во время учений отрабатывались разные методы противодействия врагу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Так, по программе военнослужащие обучались действовать в одиночку, небольшими группами и в составе подразделения при выполнении задач в лесной местности и городской застройке.
"Отдельно прошли курс и снайперы и операторы БпЛА. Пограничники под руководством иностранных инструкторов учились самого главного, что есть на войне - выжить в любых условиях и уничтожить врага всеми возможными способами и разными видами вооружения", - говорится в сообщении.
Обучение украинских пограничников
Напомним, недавно украинские пограничники прошли боевое согласование на севере Украины. В частности, прорабатывались тактика, стрельбы, оказание помощи и эвакуация.
Также бойцы "Гвардия наступления" в прошлом месяце проходили обучение по подготовке к контрнаступлению.
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