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Украинские пограничники прошли курс боевой подготовки во Франции (видео)

Франция, Пятница 03 мая 2024 12:11
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Украинские пограничники прошли курс боевой подготовки во Франции (видео) Фото: украинские пограничники прошли курс учений во Франции (rbc.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники прошли курс по боевой подготовке на территории Французской Республики. Во время учений отрабатывались разные методы противодействия врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, по программе военнослужащие обучались действовать в одиночку, небольшими группами и в составе подразделения при выполнении задач в лесной местности и городской застройке.

"Отдельно прошли курс и снайперы и операторы БпЛА. Пограничники под руководством иностранных инструкторов учились самого главного, что есть на войне - выжить в любых условиях и уничтожить врага всеми возможными способами и разными видами вооружения", - говорится в сообщении.

Обучение украинских пограничников

Напомним, недавно украинские пограничники прошли боевое согласование на севере Украины. В частности, прорабатывались тактика, стрельбы, оказание помощи и эвакуация.

Также бойцы "Гвардия наступления" в прошлом месяце проходили обучение по подготовке к контрнаступлению.

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