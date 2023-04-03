Українські прикордонники пройдуть курс психологічної підтримки в Латвії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DELFI .

Заняття з фізкультури та курси психологічної підтримки в Юрмалі проведуть для прикордонників з України. До першої групи в червні буде зараховано до 40 учасників. Подальший набір офіцерів ДПСУ заплановано у групах до 12 осіб.

Загалом курс психологічної підтримки пройдуть до 100 українських прикордонників. Наших воїнів доставлять з українсько-польського кордону. Транспорт для цього надасть Прикордонна служба Латвії.