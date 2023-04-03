Украинские пограничники пройдут курс психологической поддержки в Латвии
Латвия организует курс психологической поддержки для офицеров государственной пограничной службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DELFI.
Занятия по физкультуре и курсы психологической поддержки в Юрмале проведут для пограничников из Украины. В первую группу в июне войдет до 40 участников. Дальнейший набор офицеров ГПСУ запланирован в группах до 12 человек.
В общей сложности курс психологической поддержки пройдут до 100 украинских пограничников. Наши воины будут доставлены с украинско-польской границы. Транспорт для этого предоставит Пограничная служба Латвии.
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