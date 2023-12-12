Украинские пограничники продолжают укреплять границу с Беларусью (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"Несмотря на изменение погодных условий на украинско-белорусской границе подразделения ГПСУ продолжают обустраивать заграждения: железобетонные, металлически-сетчатые и из колюче-режущей проволоки типа "егоза", а на угрожающих направлениях - минно-взрывные. По всему участку копают противотанковые" пирамиды", - говорится в сообщении.

Как отметили пограничники, для проведения работ пограничники используют как ведомственную спецтехнику, так и технику, полученную от партнеров.



По словам спикера ГНСУ Андрея Демченко, ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой. За обстановкой на другой стороне границы следят подразделения разведки, оценивая состояние угрозы для своевременного реагирования.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины и ситуация на границе

Напомним, Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну, в том числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территорию.

Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.

Кроме того, следует отметить, что так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска.

Ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказывал, что ситуация по границе с Беларусью остается контролируемой - там не происходит ни попыток проникновения ДРГ, ни нагнетания ситуации.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.