Українські прикордонники показали, як нищать позиції росіян у Бахматі зі Stinger

"Ціль визначено! Пуск! Прикордонники у Бахмуті працюють по ворожим повітряним цілям з ПЗРК Stinger", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у середу, 8 березня, ЗСУ відобразили 110 атак росіян на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За даними Інституту вивчення війни, у Росії ймовірно немає достатньої кількості ресурсів, щоб продовжувати наступ у разі захоплення Бахмута. Зокрема, росіянам не вдалося оточити Бахмут, але вони посилюють настання на північ від міста. Також вони активізували свої атаки у районі Мар'їнки.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували 590 окупантів. Також було знищено засіб ППО та п'ять танків противника.