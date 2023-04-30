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Українські прикордонники отримали хорватські РСЗВ RAK-SA-12

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

До озброєння українських прикордонників додались хорватські реактивні установки RAK-SA-12.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента та сайт виробника РСЗВ.

Демонстрація установок відбулася на заході з нагоди Дня прикордонника. З хорватськими причіпними RAK-SA-12 своєю чергою ознайомився президент України Володимир Зеленський.

Фото: хорватська РСЗВ RAK-12 (president.gov.ua)

Що відомо про Хорватську РСЗВ RAK-12

Хорватська РСЗВ RAK-12 розроблена на початку 1990-х і є значно полегшеною версією югославської РСЗВ M-63 Plamen.

  • РСЗВ стоїть на озброєнні армій Хорватії, Азербайджану та була помічена у Сирії.
  • Оновлена реактивна система RAK-SA-12 компанії Madlerd призначена для ведення вогню по великих площах на дистанціях від 800 до 8500 метрів.
  • Застосовується для ураження живої сили та техніки супротивника на відкритій місцевості або укриттях.
  • Завдяки невеликій вазі, відносно великій дальності та уражаючій здатності RAK-SA-12 підходить для дій на різних типах місцевості та в будь-яких метеорологічних умовах.
  • Пускова установка може використовувати такі типи реактивних снарядів калібру 128 мм: М91, М91А1 та М91А2, оснащені підривниками РУК М92 та РУТІ М94.
  • Ракету можна використовувати в діапазоні температур від -30 до +50°C.

Розрахунок пускової установки складається із п’яти бійців, якими командує командир групи. Час переведення пускової установки з транспортного до бойового становить 1 хв 30 с, назад з бойового до транспортного - 1 хв.

Фото: хорватська РСЗВ RAK-12 (aalan.hr)

РСЗВ можна перевозити автомобільним, залізничним, морським чи повітряним транспортом.

Порожня пускова установка може буксируватися зі швидкістю:

  • до 80 км/год асфальтовими дорогами;
  • до 50 км/год щебенем;
  • до 25 км/год бездоріжжям.

Тим часом як звантажену пускову установку можна буксирувати зі швидкістю:

  • до 60 км/год асфальтовими дорогами;
  • до 40 км/год щебенем;
  • до 15 км/год бездоріжжям.

Нагадаємо, раніше ми писали, що суд у Хорватії відмовив п'ятьом уродженцям Чечні в статусі політичних біженців і наданні міжнародного захисту. Вони втекли з РФ оскільки не хотіли брати участь у війні в Україні.

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прикордонникиХорватияВійна Росії проти України