Українські прикордонники отримали хорватські РСЗВ RAK-SA-12

До озброєння українських прикордонників додались хорватські реактивні установки RAK-SA-12.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента та сайт виробника РСЗВ.
Демонстрація установок відбулася на заході з нагоди Дня прикордонника. З хорватськими причіпними RAK-SA-12 своєю чергою ознайомився президент України Володимир Зеленський.
Фото: хорватська РСЗВ RAK-12 (president.gov.ua)
Хорватська РСЗВ RAK-12 розроблена на початку 1990-х і є значно полегшеною версією югославської РСЗВ M-63 Plamen.
Розрахунок пускової установки складається із п’яти бійців, якими командує командир групи. Час переведення пускової установки з транспортного до бойового становить 1 хв 30 с, назад з бойового до транспортного - 1 хв.
РСЗВ можна перевозити автомобільним, залізничним, морським чи повітряним транспортом.
Порожня пускова установка може буксируватися зі швидкістю:
Тим часом як звантажену пускову установку можна буксирувати зі швидкістю:
Нагадаємо, раніше ми писали, що суд у Хорватії відмовив п'ятьом уродженцям Чечні в статусі політичних біженців і наданні міжнародного захисту. Вони втекли з РФ оскільки не хотіли брати участь у війні в Україні.
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