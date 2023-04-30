Украинские пограничники получили хорватские РСЗО RAK-SA-12

К вооружению украинских пограничников добавились хорватские реактивные установки RAK-SA-12.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт офиса президента и сайт производителя РСЗО.
Демонстрация установок прошла на мероприятии по случаю Дня пограничника. С хорватскими прицепными RAK-SA-12 в свою очередь ознакомился президент Украины Владимир Зеленский.
Фото: хорватская РСЗО RAK-12 (president.gov.ua)
Хорватская РСЗО RAK-12 разработана в начале 1990-х и является значительно облегченной версией югославской РСЗО M-63 Plamen.
Расчет пусковой установки состоит из пяти бойцов, которыми командует командир группы. Время перевода пусковой установки с транспортного в боевое составляет 1 мин 30 с, обратно с боевого в транспортное - 1 мин.
РСЗО можно перевозить автомобильным, железнодорожным, морским или воздушным транспортом.
Пустая пусковая установка может буксироваться со скоростью:
Тем временем как загруженную пусковую установку можно буксировать со скоростью:
Напомним, ранее мы писали, что суд в Хорватии отказал пяти уроженцам Чечни в статусе политических беженцев и предоставлении международной защиты. Они бежали из РФ, поскольку не хотели участвовать в войне в Украине.
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