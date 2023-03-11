Українські прикордонники ліквідували "вагнерівців" у промзоні Бахмута (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

За даними відомства, днями підрозділ Луганського загону провів позиційний бій з росіянами в промзоні. Окупанти закріпилися в одному з цехів та накопичували там сили для продовження наступу.

"Для знищення окупантів прикордонники завдали контрудару. Так, наші бійці зі станкового гранатомета СПГ-9 знищили кулеметника, який прикривав підхід до спорудження. У прорив пішла група наземної розвідки прикордонників і ліквідувала "вагнерівців", - сказано в повідомленні ДПСУ.

Після успішної контратаки прикордонники влаштували засідку для знищення ворожих резервів. Вночі снайпери ліквідували шістьох окупантів, яких направили на передову.