ua ru
Сб, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські прикордонники ліквідували "вагнерівців" у промзоні Бахмута (відео)

Новость на русском →
Бахмут, Субота 11 березня 2023 17:23
Українські прикордонники ліквідували "вагнерівців" у промзоні Бахмута (відео) Ілюстративне фото: українські прикордонники ліквідували "вагнерівців" у промзоні Бахмута (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники змогли успішно контратакувати у промзоні Бахмута. Було ліквідовано "вагнерівців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

За даними відомства, днями підрозділ Луганського загону провів позиційний бій з росіянами в промзоні. Окупанти закріпилися в одному з цехів та накопичували там сили для продовження наступу.

"Для знищення окупантів прикордонники завдали контрудару. Так, наші бійці зі станкового гранатомета СПГ-9 знищили кулеметника, який прикривав підхід до спорудження. У прорив пішла група наземної розвідки прикордонників і ліквідувала "вагнерівців", - сказано в повідомленні ДПСУ.

Після успішної контратаки прикордонники влаштували засідку для знищення ворожих резервів. Вночі снайпери ліквідували шістьох окупантів, яких направили на передову.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що оборона Бахмута ламає плани росіян і не дає їм просунутися вперед.

Також ми писали, що, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Україна зараз має достатньо ресурсів для оборони Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Бахмут прикордонники Війна Росії проти України
NEWS
Штормове попередження. У Києві та області можливі перебої зі світлом через негоду
Штормове попередження. У Києві та області можливі перебої зі світлом через негоду
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації