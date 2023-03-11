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Украинские пограничники ликвидировали "вагнеровцев" в промзоне Бахмута (видео)

Новина українською →
Бахмут, Суббота 11 марта 2023 17:23
Украинские пограничники ликвидировали "вагнеровцев" в промзоне Бахмута (видео) Иллюстративное фото: украинские пограничники ликвидировали "вагнеровцев" в промзоне Бахмута (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники смогли успешно контратаковать в промзоне Бахмута. Были ликвидированы "вагнеровцы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

По данным ведомства, на днях подразделение Луганского отряда провело позиционный бой с россиянами в промзоне. Оккупанты закрепились в одном из цехов и накапливали там силы для продолжения наступления.

"Для уничтожения оккупантов пограничники нанесли контрудар. Так, наши бойцы из станкового гранатомета СПГ-9 уничтожили пулеметчика, прикрывающего подход к сооружению. В прорыв пошла группа наземной разведки пограничников и ликвидировала "вагнеровцев", - сказано в сообщении ГПСУ.

После успешной контратаки пограничники устроили засаду для уничтожения вражеских резервов. Ночью снайперы ликвидировали шестерых оккупантов, которых направили на передовую.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что оборона Бахмута ломает планы россиян и не дает им продвинуться вперед.

Также мы писали, что, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, у Украины сейчас достаточно ресурсов для обороны Бахмута.

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