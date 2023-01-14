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Українські прикордонники ліквідували штурмовиків "Вагнера" на околицях Бахмута

Фото: українські прикордонники на околицях Бахмута ліквідували штурмовиків "Вагнера" (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Вчора, 13 січня, українські прикордонники вчора на околицях Бахмута дали відсіч "вагнерівцям", які хотіли захопити один з їх опорних пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну прикордонну службу України.

В Держприкордонслужбі повідомили, що російські війська не залишають спроб продертися до околиць міста Бахмут.

Вчора ворожий підрозділ штурмовиків ПВК "Вагнера" намагався атакувати один з прикордонних опорних пунктів українських прикордонників, проте вони вчасно виявили противника та атакували його вогнем.

"В результаті прикордонники знищили штурмову групу, а решта "вагнерівців" втекли, полишивши чотирьох своїх побратимів", - заявили в ДПСУ.

Нагадаємо, днями прикордонники під Бахмутом знищили ще кілька груп "вагнерівців". Окупанти втратили 9 людей убитими та близько 16 пораненими.

Також ми повідомляли, що в Соледарі прикордонники ліквідували групу "вагнерівців" застосувавши мінометну зброю.

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