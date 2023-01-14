Украинские пограничники ликвидировали штурмовиков "Вагнера" в окрестностях Бахмута

Вчера, 13 января, украинские пограничники вчера в окрестностях Бахмута дали отпор "вагнеровцам", которые хотели захватить один из их опорных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

В Госпогранслужбе сообщили, что российские войска не оставляют попыток прорваться в окрестности города Бахмут. Вчера вражеское подразделение штурмовиков ЧВК "Вагнера" пыталось атаковать один из пограничных опорных пунктов украинских пограничников, однако они вовремя обнаружили противника и атаковали его огнем. "В результате пограничники уничтожили штурмовую группу, а остальные "вагнеровцы" сбежали, оставив четырех своих собратьев", - заявили в ГПСУ.