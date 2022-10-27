Українські правоохоронці викрили злочинну організацію з виробництва нелегальних сигарет

Зазначається, що слідчі розкрили масштабну злочинну організацію, яка також працювала під прикриттям державних службовців та органів місцевого самоврядування, а під час війни завдала державному бюджету втрати на мільярди гривень.

У рамках масштабної операції правоохоронці виявили фабрику в Одесі, яку пов'язують з відомим контрабандистом Вадимом Альперіним.

Представники цієї компанії через керовані ними підприємства організували виробництво сигарет відомих марок з підробленими марками. Наразі вилучено понад 1,2 млн пачок ринковою вартістю 70 млн грн.

Влада конфіскувала майже 20 тонн тютюнової сировини та обладнання для масового виробництва тютюнових виробів, що здатне виробляти до 3000 сигарет за хвилину, що становить понад 2 млн пачок на місяць.

Також у вересні ДБР повідомило, що виявило фабрику в орендованих приміщеннях родини екс-заступника голови Дніпропетровської ОДА.

Офіційно ці приміщення були передані некомерційним організаціям міста Дніпро, які навіть платили за оренду з міського бюджету. Масове виробництво діяло під прикриттям чиновників, правоохоронних та податкових органів. Товар розповсюджувався не лише в Україні, а й в країнах Європейського Cоюзу.

Найзначнішим "виловом" правоохоронців стала фабрика United Tobacco у місті Жовті Води Дніпропетровської області. Лише у 2022 році ця компанія позбавила бюджет 6,5 млрд гривень несплачених акцизів та інших податкових зборів.

Згідно з дослідженням "Kantar Україна", станом на вересень 2021 року до 15% нелегально проданих тютюнових виробів в Україні були вироблені саме United Tobacco.