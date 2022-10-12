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У ЄC оцінили втрати бюджету від нелегальної торгівлі сигаретами в Україні

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Середа 12 жовтня 2022 15:50
У ЄC оцінили втрати бюджету від нелегальної торгівлі сигаретами в Україні Фото: у ЄC оцінили втрати бюджету від нелегальної торгівлі сигаретами в Україні (pixabay)
Автор: Ілона Свиридова

Україна увійшла в перелік країн, де незаконна торгівля тютюновими виробами вже почала створювати суттєві проблеми для державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Проблема нелегальної торгівлі (сигаретами) також з’явилася і в Україні, позбавляючи країну вкрай необхідних доходів під час російського вторгнення. Незаконна торгівля тютюновими виробами коштує українському бюджету приблизно 180 млн євро щорічно", - пише Euractiv.

Видання також зазначає, що такі значні втрати вже змусили владу втрутитися і закрити тютюнову фабрику, відповідальну за нелегальне виробництво.

Суттєве зростання нелегальної торгівлі тютюновими виробами відбувається і в країнах Європейського Союзу.

Загалом, нелегальне споживання в Євросоюзі за 2021 р. зросло на 3,9%, або на 1,3 млрд сигарет. Для порівняння: у 2020 р. зростання становило 2,3%.

За даними звіту KPMG, зростання нелегальної торгівлі сигаретами в країнах Євросоюзу коштувало бюджетам європейських країн близько 10,4 млрд євро недоотриманих податків.

Одним із "рекордсменів" із зростання нелегальної торгівлі тютюновими виробами стала Франція. Там з 2017 по 2021 р. частка нелегального ринку сигарет зросла з 13,1% до 29,4%.

Ключовою причиною такого різкого зростання стало потужне підвищення податкового навантаження на тютюнову продукцію - втричі більше від мінімального рівня Євросоюзу. В результаті лише за 2021 р. Франція недоотримала 6,2 млрд євро податкових надходжень.

Euractiv пише, що у частини урядів країн Євросоюзу зараз також виникає спокуса підвищити податки на тютюнові вироби через бюджетні проблеми. Але є ризики недоотримання доходів через різкі підвищення податків, як це сталося у Франції.

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