Украинские правоохранители разоблачили преступную организацию по производству нелегальных сигарет

Следователи раскрыли масштабную преступную организацию, которая также работала под прикрытием государственных служащих и органов местного самоуправления, а во время войны нанесла государственному бюджету потери на миллиарды гривен.

В рамках масштабной операции правоохранители обнаружили фабрику в Одессе, связываемую с известным контрабандистом Вадимом Альпериным.

Представители этой компании через управляемые ими предприятия организовали производство сигарет известных марок с поддельными марками. Изъято свыше 1,2 млн пачек рыночной стоимостью 70 млн грн.

Власти конфисковали почти 20 тонн табачного сырья и оборудования для массового производства табачных изделий, способного производить до 3000 сигарет в минуту, что составляет более 2 млн пачек в месяц.

Также в сентябре ГБР сообщило, что обнаружило фабрику в арендованных помещениях семьи экс-замглавы Днепропетровской ОГА.

Официально эти помещения были переданы некоммерческим организациям Днепра, которые даже платили за аренду из городского бюджета. Массовое производство действовало под прикрытием чиновников, правоохранительных и налоговых органов. Товар распространялся не только в Украине, но и в странах Европейского союза.

Самым значительным "выловом" правоохранителей стала фабрика United Tobacco в городе Желтые Воды Днепропетровской области. Только в 2022 году эта компания лишила бюджет 6,5 млрд. гривен неуплаченных акцизов и других налоговых сборов.

Согласно исследованию "Kantar Украина", на сентябрь 2021 года до 15% нелегально проданных табачных изделий в Украине были произведены именно United Tobacco.